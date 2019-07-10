حارس تونس يعتذر بسبب تصرفه في مباراة "نسور قرطاج" ضد غانا

اعتذر حارس منتخب تونس المعز حسن للجماهير التونسية، بعد التصرف الذي بدر منه خلال المباراة التي جمعت "نسور قرطاج" مع غانا ضمن منافسات الدور 16 في كأس أمم إفريقيا المقامة بمصر حاليا.

وقال المعز حسن على صفحته الرسمية في"تويتر": "مبروك تونس! أريد أن أعود إلى حادثة الأمس وسأبدأ بالاعتذار إلى مدربي وزملائي في الفريق وجميع مؤيدي المنتخب الوطني"، وأضاف: "كانت ضغوط اللعبة وحماسي للعب سببا لرد فعلي المؤسف خلال المباراة ضد غانا".

ليتابع: "أدرك أن روحي الرياضية كانت مفقودة خلال هذا الوقت، أولئك الذين يعرفونني يعلمون أنني أظهرت دائما الاحترافية والوطنية والشعور القوي بالانتماء إلى منتخب بلادي".

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وختم كلامه: "أؤكد على اعتذاري للجميع وأعتمد على فهم الإداريين وزملائي في الفريق ومؤيديهم وأتعهد بأن يكون لدي موقف إيجابي وروح من التماسك لبقية مسيرتي بين نسور قرطاج، كوني جزءا منه، مبروك لنا جميعا".

وكان اللاعب قد أبدى استياءه من قرار الفرنسي آلان غيريس مدرب المنتخب لاستبداله بالحارس الاحتياطي فاروق بن مصطفى، بعدما دخل في نقاش حاد مع زملائه والجهاز الفني "لنسور قرطاج" في الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية، ليقوم الحارس الاحتياطي بدور التصدي لضربات الجزاء الترجيحية التي حسمت المواجهة لمصلحة تونس (5-4) بعد التعادل 1-1 في نهاية الأشواط الإضافية لتتأهل إلى دور الثمانية.

المصدر: "فيسبوك"