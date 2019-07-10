عرض الإنجليزي دانييل ستوريدج مهاجم فريق ليفربول السابق مكافأة ضخمة قدرها 30 ألف جنيه استرليني، لمن يعثر على كلبه المسروق من منزله خلال إجازته التي يقضيها في الولايات المتحدة.

واقتحم لصوص منزل النجم الإنجليزي في لوس أنجلوس بالولايات لسرقة كلبه الصغير إضافة إلى مجموعة من الحقائب بعد تحطيم زجاج المنزل.

ونشر ستوريدج "فيديو" على "إنستغرام" يرصد فيه الأضرار التي لحقت بالمنزل، ووجه رسالة إلى متابعيه وأي شخص على علم بهوية السارق أو المسؤول عن التخطيط وتنفيذ هذه الجريمة.

وقال ستوريدج: "شخص ما اقتحم منزلي في لوس أنجلوس، وسرق كلبي من داخله، إذا كان هناك أي شخص على علم بهوية من اقتحم منزلي، سوف أدفع له ما يريد وأنا أتحدث جديا".

وتابع: "كيف يعقل أن تقتحم منزلا في لوس أنجلوس وتسرق الكلب، هل أنت مجنون؟ دخلت إلى المنزل لتسرق الكلب؟ من يعثر على كلبي رجاء يتواصل معي وسوف أدفع له ما يريد، أريد أن أستعيد كلبي يا رجل".

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ونشر ستوريدج العديد من الصور للكلب المخطوف كما أطلق له حسابا خاصا على "إنستغرام" على أمل أن يساعد المتابعين لصفحته في عمليات البحث، واستعادة كلبه المفقود سريعا.

وانتهى مشوار اللاعب البالغ 29 عاما مع ليفربول نهاية الموسم الماضي بعد 6 سنوات ارتدى خلالها قميص الفريق، واختتمها بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ولم يوقع مع ناد جديد حتى هذه اللحظة

المصدر: "إنستغرام"