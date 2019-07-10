نجمة المنتخب الأمريكي للسيدات ترفض لقاء ترامب

أكدت نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم ميغان رابينوي، أنها لن تلبي الدعوة التي قد يوجهها رئيس البلاد دونالد ترامب لفريقها بطل العالم، لزيارة البيت الأبيض.

وقالت رابينوي هدافة بطولة كأس العالم 2019، التي شهدت تتويج منتخب بلادها بفوزه على هولندا (2-0) في المباراة النهائية، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لن أذهب" في حال دعيت إلى البيت الأبيض، وأضافت "أعتقد أن معظم لاعبات الفريق لن يذهبن".

وتابعت "لا أعتقد أن ذلك (الزيارة) سيكون لها أي معنى، لا أعتقد أن أيا من زميلاتي تريد أن تكون في هذا الوضع".

وكانت رابينوي التي أعلنت مثليتها والناشطة سياسيا، قد عبرت عن اعتراضها على سياسات ترامب بالركوع خلال عزف النشيد الوطني (قبيل انطلاق مباريات المنتخب الأمريكي في مونديال 2019) أو وضع يديها خلف ظهرها.

ولم يتردد ترامب في الدخول بجدال مع النجمة الأمريكية، مطالبا إياها بعدم "تقليل احترام" الوطن.

وفي سلسلة تغريدات سابقة، رأى ترامب أن على "ميغان ألا تقلل أبدا من احترام بلدها، البيت الأبيض، أو علمنا، لاسيما أن الكثير من الأمور قد تحققت من أجلها ومن أجل فريقها. عليك أن تكوني فخورة بعلمك".

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وفي نفس سلسلة التغريدات، قال الرئيس الأمريكي إنه سيدعو منتخب السيدات لكرة القدم من أجل زيارة البيت الأبيض لأنه "معجب كبير بالمنتخب".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها ترامب في حرب كلامية مع المجتمع الرياضي، إذ لم يتوان الرئيس الجمهوري عن انتقاد لاعبي كرة القدم الأمريكية (وغالبيتهم من السود)، لركوعهم أثناء عزف النشيد الوطني في الملاعب احتجاجا على العنف الذي يلجأ إليه رجال الشرطة.

المصدر: أ ف ب