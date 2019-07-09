أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل هاني أبو ريدة، أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي استثنيت على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الإفريقي للموسم الجديد.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، تصريحات لأبو ريدة قال فيها إن المكتب التنفيذي لـ "الكاف" الذي انعقد منتصف الشهر الماضي، قد استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الجاري، تقديرا للظروف التي شرحها الاتحاد المصري.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لـ "الكاف" أنه كان يأمل في أن تمتد المهلة الإضافية التي أقرها الاتحاد الإفريقي للأندية المصرية إلى 5 أغسطس المقبل، إلا أن المكتب التنفيذي لـ "الكاف" رأى أن مهلة الشهر الإضافي كافية.

وقدم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، أبو ريدة، ومجلس إدارة الاتحاد المصري بالكامل الاستقالة عقب خروج منتخب مصر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر لغاية 19 يوليو الجاري.

المصدر: "facebook/efasocial"