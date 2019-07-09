رسميا.. الإعلان عن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري المصري المؤجلة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن المواعيد الجديدة للمباريات الأربع المتبقية في الدوري الممتاز، والتي تم تعديلها بناء على خروج منتخب مصر مبكرا من كأس أمم إفريقيا.

وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع لمدة 48 ساعة لكل مواجهة، وذلك سعيا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو.

وسبق للجنة أن أعلنت عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع ماضية، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للاتحاد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك، يوم 21 يوليو بدلا من 23 يوليو، بينما ستقام مواجهتا الزمالك مع الإسماعيلي والمقاولون مع الأهلي، يوم 24 يوليو، بدلا من 26 يوليو.

وتختتم مباريات الدوري المصري الممتاز، بمواجهة قطبي الكرة المصرية، الأهلي مع الزمالك، يوم 28 يوليو، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد أن كانت مقررة 30 يوليو.

المصدر: وكالات