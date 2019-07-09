ستريكوفا تكمل أضلاع المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون (فيديو)

أكملت اللاعبة التشيكية باربورا ستريكوفا عقد اللاعبات المتأهلات إلى الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولة الأربع الكبرى، والبالغة جوائزها أكثر من 16 مليون دولار.

وجاء تأهل اللاعبة التشيكية على حساب البريطانية جوانا كونتا، المصنفة 19، إثر تغلبها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6)و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

Serena Williams awaits for a place in the #Wimbledon final…@BaraStrycova is into her first ever Grand Slam semi-final after beating Johanna Konta pic.twitter.com/vHPxMvFwV7 — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.

وضربت باربورا ستريكوفا موعدا في الدور قبل النهائي مع الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز، المصنفة 11، التي تغلبت بدورها على مواطنتها أليسون ريسك، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(4-6) و(6-3).

Serena comes through an almighty test…



Winning a hard-fought quarter-final against compatriot Alison Riske, @serenawilliams reaches her 12th #Wimbledon singles semi-final pic.twitter.com/UYHmxO0nuP — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.

أما المباراة الثانية في الدور قبل النهائي للبطولة فستجمع اللاعبتين الرومانية سيمونا هاليب والأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفتين سابعة وثامنة على الترتيب.

A semi-finalist once again…@Simona_Halep defeats a spirited Shuai Zhang 7-6(4), 6-1 to make the #Wimbledon final four for the first time since 2014 pic.twitter.com/IVGkZ9Njxl — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.

المصدر: "sportbox.ru"