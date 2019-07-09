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مفاجأة .. لاعب عربي الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم وليس داني ألفيس!

الرياضة

مفاجأة .. لاعب عربي الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم وليس داني ألفيس!
Globallookpress
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قائمة تضم أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم بمناسبة وصول النجم البرازيلي داني ألفيس للقب الأربعين في تاريخه بعالم الساحرة المستديرة.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" بأن هناك لاعب حقق ألقابا أكثر، بعد أن انتشرت معلومة تفيد بان ألفيس هو أكثر لاعب تحقيقا للألقاب في تاريخ كرة القدم.

ويتفوق الهداف التاريخي لمنتخب مصر، حسام حسن، نجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على ألفيس، إذ حصد 41 لقبا طوال مسيرته الكروية.

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ولكن لا تزال لدى ألفيس فرصة في معادلة رقم العميد، وربما تحطيمه.

المصدر: وكالات 

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