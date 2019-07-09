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ريال مدريد يعلن موعد تقديم مدافعه البرازيلي الجديد

الرياضة

ريال مدريد يعلن موعد تقديم مدافعه البرازيلي الجديد
AFP Franck FIFE
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني موعد تقديم لاعبه الجديد البرازيلي إدير ميليتاو قادما من بورتو البرتغالي والذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 6 أعوام.

وتعاقد النادي الملكي مع ميليتاو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من نادي بورتو البرتغالي، لمدة 6 أعوام، وحتى عام 2025.

وأكد ريال مدريد في بيان نشره على موقعه الرسمي عبر الإنترنت، أن إدير ميليتا، سيقدم اللاعب إلى الجماهير ووسائل الإعلام، غدا الأربعاء في الواحدة ظهرا بتوقيت إسبانيا، في ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الريال، وبعدها سيحضر المؤتمر الصحفي".

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ويعتبر ميليتاو أغلى صفقة مدافع في تاريخ ريال مدريد، بعدما وصلت قيمتها إلى 50 مليون يورو، متفوقا على صفقة بيبي، موسم 2007 بـ 30 مليون يورو.

وتعاقد الريال مع البلجيكي إيدين هازارد قادما من تشيلسي الإنجليزي، والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

كما ضم ريال مدريد فيرلاند ميندي من أولمبيك ليون الفرنسي، وتعاقد مع رودريغو غويس قادما من سانتوس البرازيلي، وميليتاو من بورتو البرتغالي.

المصدر: وكالات

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