مشهد قاس لنجم منتخب غانا عقب الخسارة أمام تونس

كم يمكن لكرة القدم أن تكون قاسية، حقيقة اختزلها مشهد من مباراة جمعت أمس منتخب غانا بنظيره التونسي في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

بطل المشهد كان نجم منتخب غانا مبارك واكاسو، الذي ظهر وهو يذرف الدموع وينظر بعيون حزينة إلى جائزة أفضل لاعب التي منحت له، عقب خسارة منتخب بلده أمام تونس، في لقطة قاسية وموجعة.

لحظات قاسية عندما تتوج بلقب أفضل لاعب في المباراة ولا يتأهل منتخب بلادك إلى الدور القادم. 😞#غانا_تونس#TotalAFCON2019pic.twitter.com/NKsWPaMELk — CAF - عربي (@caf_online_AR) 8 июля 2019 г.

وعلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الصورة قائلا: "لحظات قاسية عندما تتوج بلقب أفضل لاعب في المباراة ولا يتأهل منتخب بلدك إلى الدور القادم".

وودع منتخب غانا نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا إثر خسارته أمام تونس بركلات الترجيح (5-4).

وستلعب تونس في الدور ربع النهائي، مع مفاجأة البطولة منتخب مدغشقر، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في العرس الكروي الإفريقي.

المصدر: "تويتر"