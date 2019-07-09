 
مباشر

مشهد قاس لنجم منتخب غانا عقب الخسارة أمام تونس

الرياضة

مشهد قاس لنجم منتخب غانا عقب الخسارة أمام تونس
AFP
مشهد قاس لنجم منتخب غانا عقب الخسارة أمام تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3kv

كم يمكن لكرة القدم أن تكون قاسية، حقيقة اختزلها مشهد من مباراة جمعت أمس منتخب غانا بنظيره التونسي في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

بطل المشهد كان نجم منتخب غانا مبارك واكاسو، الذي ظهر وهو يذرف الدموع وينظر بعيون حزينة إلى جائزة أفضل لاعب التي منحت له، عقب خسارة منتخب بلده أمام تونس، في لقطة قاسية وموجعة.

وعلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الصورة قائلا: "لحظات قاسية عندما تتوج بلقب أفضل لاعب في المباراة ولا يتأهل منتخب بلدك إلى الدور القادم".

وودع منتخب غانا نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا إثر خسارته أمام تونس بركلات الترجيح (5-4).

وستلعب تونس في الدور ربع النهائي، مع مفاجأة البطولة منتخب مدغشقر، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في العرس الكروي الإفريقي.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الشورت" يثير الجدل بين طلاب الفنون المسرحية في سوريا