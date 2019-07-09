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بالفيديو.. لاعبو "نسور قرطاج" بعد التأهل الإفريقي يردون على الانتقادات بطريقتهم الخاصة

الرياضة

بالفيديو.. لاعبو
Reuters GIUSEPPE CACACE
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احتفل لاعبو المنتخب التونسي بتأهلهم إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على المنتخب الغاني بركلات الترجيح على طريقتهم الخاصة، بترديد بعض الشعارات والأهازيج في حجرات الملابس.

ولم يفوت لاعبو "نسور قرطاج" الفرصة للرد على الانتقادات في الفترة الأخيرة، والتي طالت المنتخب ومبالغة لاعبيه في الاعتناء بمظهرهم أكثر من تركيزهم على اللعب في الميدان.

وردد اللاعبون خلال احتفالهم الصاخب في غرفة تبديل الملابس شعار: "كيراتين كيراتين ماناش مروّحين"، والمقصود بالـ"كيراتين "مستحضر تجميلي للشعر.

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وضرب منتخب تونس بذلك موعدا، في الدور ربع النهائي للنسخة الـ 32 من البطولة القارية، مع مفاجأة البطولة منتخب مدغشقر، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات القارة السمراء، وبلغ الدور ذاته على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح أيضا (4-2).

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