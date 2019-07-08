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المصري حامد يوجه رسالة لجماهير منتخب "الفراعنة"

الرياضة

المصري حامد يوجه رسالة لجماهير منتخب
AFP Khaled DESOUKI
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قدم لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، طارق حامد، اعتذاره للجماهير بعد خروج منتخب بلاده من دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، متمنيا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة.

وكتب حامد "تغريدة" عبر موقع تويتر جاء فيها: "اعتذر للشعب المصري على أننا لم نكن على قدر تطلعاتكم، وشكرا لكل من ساندنا وانتقدنا".

وأضاف: "آسف لشعوركم بالإحباط.. بالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم".

واختتم لاعب الزمالك، صاحب الـ 30 عاما، قائلا: "بلادي بلادي بلادي.. لكي حبي وفؤادي".

وودع منتخب "الفراعنة" النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا (1-0)، يوم السبت الماضي.

المصدر: وكالات

  

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