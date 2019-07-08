حجز منتخب كوت ديفوار مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، على حساب نظيره المالي، إثر فوزه عليه (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين.

وأحرز المهاجم الإيفواري، ويلفريد زاها، هدف الفوز الوحيد لمنتخب "الأفيال"، في الدقيقة 76، من زمن اللقاء الذي أقيم على إستاد السويس الجديد.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعدا، في الدور ربع النهائي للنسخة الـ 32 من البطولة القارية، مع نظيره الجزائري، الذي بلغ الدور ذاته على حساب نظيره الغيني، بفوزه عليه (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما، أمس الأحد، على إستاد الدفاع الجوي في القاهرة.

المصدر: RT