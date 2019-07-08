"ملك التوقعات" يكشف هوية بطل كأس أمم إفريقيا 2019

كشف لاعب منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي الحالي رضا عبد العال، الملقب بـ"ملك التوقعات" هوية المنتخب الذي سيتوج بلقب النسخة الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وتوقع عبد العال أن يتوج المنتخب الجزائري، الذي يقدم حاليا أداء رائعا وحجز مقعده في الدور ربع النهائي، باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 1990.

واشتهر عبد العال خلال الفترة الماضية بتنبؤاته الرياضية الصائبة، وتوقع خروج منتخب مصر من مونديال روسيا 2018 خاوي الوفاض ومن دور المجموعات، وهو ما حصل فعلا، على الرغم من أن الجماهير المصرية كانت متفائلة حينها بتأهل "الفراعنة" إلى الدور الثاني على الأقل، خاصة بعد القرعة التي وضعت مصر في مجموعة تبدو في المتناول على الورق.

كما توقع عبد العال منذ عدة أشهر، أن لا يفوز منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضه، وهو ما تأكد بخروج رفاق محمد صلاح من دور الـ16، بعد الخسارة المفاجئة أمام جنوب إفريقيا بنتيجة (0-1).

ناصر حاتم

المصدر: RT