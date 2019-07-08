"ملك التوقعات" يكشف لـRT خفايا أدت لخروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية

كشف لاعب منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي الحالي رضا عبد العال، الملقب بـ"ملك التوقعات" أسبابا أدت لخروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

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وأوضح عبد العال في تصريحات لـRT، أن هناك العديد من الأسباب أولها عدم اختيار مدرب يصلح لقيادة منتخب بحجم "الفراعنة"، مشيرا إلى أن هذا المدرب هارب من عدة قضايا وملاحقات قانونية.

وقال: "المدرب قام بخطة المدرب السابق هيكتور كوبر وهي (علق الرمانة وباصي لصلاح)، وهذه سبب خسارة المنتخب المصري، بالإضافة إلى أن اختيارات المدرب للاعبين فيها ظلم كبير، إذ كان من المفترض أن يشارك بعض اللاعبين لكنهم لم يختاروا رغم أدائهم العالي في الدوري المصري أمثال عبدالله جمعة، وصالح جمعة، ومحمد هاني، ومحمد عواد، وكهربا ورمضان صبحي".

وأضاف: "اللاعب الدولي الذي لا يشارك في مباريات المنتخب ولا يستحق أن تشمله القائمة، يكلف الدولة 10 أضعاف اللاعب المحلي الذي له الحق في التواجد في القائمة لأنه يشارك بصفة أساسية مع فرقته ويساهم بشكل كبير في فوزها، ولكن بعض لاعبي المنتخب الدوليين لا يشاركون مع الفرق التي يلعبون لها ولا يصنعون الفارق معها".

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وأضاف أن إقالة اتحاد الكرة أكبر دليل على أن الدولة تريد مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هناك لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومن الرقابة الإدارية للكشف عن قضايا الفساد التي حدثت داخل اتحاد الكرة المصري.

ونوه بأن المدرب الملائم لمنتخب مصر في الوقت الحالي هو مدرب نادي وادي دجلة المصري تاكيس جونياس الذي قام بطفرة كبيرة في هذا الفريق، وأحرج كافة المدربين الأجانب والمحليين في الدوري المصري.

ناصر حاتم

المصدر: RT