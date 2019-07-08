جماهير ريال مدريد تستقبل غاريث بيل بالإهانات (فيديو)

عاد لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني، الذين لم يشاركوا في بطولات مع منتخبات بلادهم، إلى المدينة الرياضية "الفالديبيباس"، اليو الاثنين، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2019-2020.

وكان الألماني توني كروس أول الواصلين إلى الملعب التدريبي، تبعه رودريغو غويس مهاجم ريال مدريد الجديد، وداني كارفاخال وناتشو وغاريث بيل.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن الويلزي بيل جناح المرينغي، لم يتلق استقبالا حارا من قبل المشجعين الذين تجتمعوا عند مدخل المدينة الرياضية لاستقبال اللاعبين عقب عودتهم من فترة الإجازة الصيفية.

وواجهه بيل العديد من الإهانات من قبل جماهير الفريق، وهاجمه البعض بالصراخ بعبارة "بيل العاق".

Bale returns to Real Madrid.. and is insulted by their fanshttps://t.co/A5WCmUp239 — SPORT English (@Sport_EN) July 8, 2019

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وكان الويلزي قد رفض الرحيل عن ريال مدريد، رغم علمه بأنه خارج حسابات المدرب الفرنسي زيدان لهذا الموسم.

وشارك اللاعب البالغ 29 عاما في 42 مباراة في الموسم المنصرم في مختلف المسابقات، مسجلا 14 هدفا وصنع 6 أهداف.

المصدر: sport-english.com