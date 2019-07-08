تعيين رئيس مؤقت للاتحاد المصري لكرة القدم

تولى المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ثروت سويلم، مهام منصب رئيس الاتحاد مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر، وتقرر ذلك بعد عقد جلسة، اليوم الاثنين، مع اللجنة القانونية.

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وتنص اللوائح على تولي المدير التنفيذي لاتحاد الكرة رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، لحين انعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، استقالته ووجه الدعوة للمجلس بالكامل للسير على خطاه، بعد خروج منتخب الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، على يد نظيره الجنوب إفريقي، إثر هزيمته بهدف وحيد، أدت إلى إقالة الجهاز الفني أيضا بقيادة المكسيكي خافيير أغيري.

كما تقدم أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة باستقالته، وسار على خطاه كل أعضاء المجلس.

المصدر: "elwatannews.com"