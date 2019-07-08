أول تعليق لحارس منتخب مصر بعد الخروج المخيب من كأس إفريقيا

عبر محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري، عن حزنه لخروج "الفراعنة" من دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، عقب الخسارة المفاجئة أمام جنوب إفريقيا (0-1).

وكتب الشناوي على حسابه في موقع "تويتر": "أعتذر لكل الجماهير اللي شجعتنا ووقفت معنا، أحلى حاجة في الكرة هي فرحتكم بينا ولما مبنقدرش نحققها ده بيبقى صعب علينا جدا".

بعتذر لكل الجمهور اللي شجعنا ووقف في ضهرنا؛ أحلى حاجة في الكورة هي فرحتكم بينا ولما مبنقدرش نحققها ده بيبقى صعب علينا جداً. ربنا شاهد إننا بذل أقصى جهدهنا عشان متروحوش زعلانين. الإعتذار مش كفاية بس ده اللي نقدر نقدمه دلوقتي، ونوعدكم نتعلم من أخطائنا ونرجع المرة الجاية جديرين بيكم — Mohamed el Shenawy (@Melshenawy) 8 июля 2019 г.

وأضاف أفضل حارس في دور المجموعات: "ربنا شاهد أننا بذلنا أقصى جهدنا عشان متروحوش زعلانين. الاعتذار مش كفاية بس ده اللي نقدر نقدمه دلوقتي، ونوعدكم نتعلم من أخطائنا ونرجع المرة الجاية جديرين بكم".

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وانتقد لاعبو المنتخب المصري بشكل لاذع عقب الخروج المبكر من البطولة الإفريقية المقامة على أرضهم، وأعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، على الفور استقالته من منصبه، وإقالة الجهاز الفني الإداري لمنتخب "الفراعنة".

المصدر: "تويتر"