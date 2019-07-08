غرق لاعبة منتخب روسيا لكرة اليد في بولندا

أعلن الاتحاد الروسي لكرة اليد الشاطئية، وفاة لاعبة المنتخب يكاتيرينا كوروليفا، بعد نهاية بطولة أوروبا للعبة، أمس الأحد، في بولندا، معربا عن تعازيه لأقارب وأصدقاء اللاعبة.

وتفيد التقارير بأن يكاتيرينا غرقت في بركة ماء بالقرب من ملاعب كرة اليد، وتحقق الشرطة البولندية في ملابسات الواقعة.

ولعبت يكاتيرينا كوروليفا، البالغة من العمر 20 عاما، لفريق "ستافروبول"، ومنتخب روسيا للشابات.

المصدر: وكالات