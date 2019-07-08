 
مباشر

غرق لاعبة منتخب روسيا لكرة اليد في بولندا

الرياضة

غرق لاعبة منتخب روسيا لكرة اليد في بولندا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3ha

أعلن الاتحاد الروسي لكرة اليد الشاطئية، وفاة لاعبة المنتخب يكاتيرينا كوروليفا، بعد نهاية بطولة أوروبا للعبة، أمس الأحد، في بولندا، معربا عن تعازيه لأقارب وأصدقاء اللاعبة.

وتفيد التقارير بأن يكاتيرينا غرقت في بركة ماء بالقرب من ملاعب كرة اليد، وتحقق الشرطة البولندية في ملابسات الواقعة.

ولعبت يكاتيرينا كوروليفا، البالغة من العمر 20 عاما، لفريق "ستافروبول"، ومنتخب روسيا للشابات.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو من الجو لمطاردة مثيرة بلوس أنجلوس