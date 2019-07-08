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مدرب سابق لمنتخب مصر يدعو لـ"عسكرة" اتحاد كرة القدم

الرياضة

مدرب سابق لمنتخب مصر يدعو لـ
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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دعا فاروق جعفر نجم ومدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق، إلى تولي ضابط في الجيش مسؤولية قيادة اتحاد كرة القدم بعد خروج منتخب بلاده من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.

وقال جعفر خلال مداخلة مع برنامج حواري أذاعته قناة تلفزيونية خاصة الأحد: "التوقيت اللي إحنا فيه ده محتاج الانضباط.. الانضباط مش هتلاقيه (لن تجده) غير في الجيش".

وردا على سؤال من المذيع حول ما إذا كان يقصد أن يتولى شخص من القوات المسلحة رئاسة اتحاد كرة القدم، أجاب جعفر: "طبعا"، مضيفا أن منظومة كرة القدم المصرية تحتاج إلى "يد من حديد" لإعادة الانضباط إليها.

وتابع جعفر، الذي تولى تدريب عدة أندية مصرية ومن بينها طلائع الجيش التابع للقوات المسلحة: "لم أر انضباطا كما في القوات المسلحة".

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واستقال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد ساعات من الهزيمة أمام جنوب إفريقيا 0-1، وأعلن في نفس التوقيت إقالة المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب وجهازه المعاون، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى الاستقالة، واستجاب معظمهم للدعوة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "جهات سيادية ورقابية" تحقق في مخالفات مالية وإدارية ارتكبها اتحاد كرة القدم المصري.

المصدر: رويترز

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