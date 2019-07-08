مصر.. قرار سري بعد خروج "الفراعنة" من كأس الأمم الإفريقية وأزمة التحرش الجنسي

اتفق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل مع العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي والقائم بأعمال الاتحاد، على استبعاد اللاعب عمرو وردة مستقبلا بعد الأزمة التي لحقت بالمنتخب.

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وأوصى مجلس الاتحاد المصري المستقيل برئاسة هاني أبوريدة، سويلم بإبلاغ المدير الفني الجديد بضرورة إبعاد اللاعب وعدم ضمه في أحداث ودية أو رسمية مستقبلا.

يأتي هذا القرار سريا، بسبب ما بدا من اللاعب خلال معسكر الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية، وسوء أخلاقه، بعد انتشار فيديو مسيء له واتهامه بالتحرش.

وكان المجلس السابق، قد أعلن استبعاد اللاعب من المعسكر قبل تدخل اللاعبين لطلب العفو، وهو ما حدث منعا للتصادم خلال البطولة.

وأعلن المجلس إقالة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ثم قدم استقالته بكامل أعضائه عقب خروج منتخب الفراعنة من بطولة الأمم الإفريقية، بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل في دور الستة عشر للبطولة التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

المصدر: صحيفة "الفجر"