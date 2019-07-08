رسميا.. ديسابر مدربا جديدا لـ"بيراميدز" المصري

أعلن نادي "بيراميدز" المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم، تعيين الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدربا جديدا له.

ونشر "بيراميدز" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، صورة لديسابر، وأرفقها بتعليق "مدربنا الجديد.. مرحبا".

Sébastien Desabre is our new Coach ⚪🔵

Welcome Master 💙 pic.twitter.com/eKqgGYhPUA — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) 8 июля 2019 г.

وسيعقد مسؤولو "بيراميدز" في وقت لاحق اليوم، مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل إضافية عن عقد المدرب الفرنسي مع الفريق.

وأشرف ديسابر على تدريب أوغندا في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، وبمجرد خروج المنتخب الأوغندي من دور الـ16 على يد السنغال (0-1)، أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم رحيل المدرب الفرنسي بالتراضي.

وتوالى على تدريب "بيراميدز"، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، 4 مدربين في فترات متفرقة خلال الموسم الماضي، وهم ألبيرتو فالنتين، وريكاردو لافولبي، وحسام حسن، ورامون دياز.

المصدر: تويتر