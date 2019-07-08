أسقطت المقاتلة البرازيلية أماندا نونيس متحديتها الأمريكية هولي هولم بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما، ضمن دورة للفنون القتالية المختلطة (UFC 239)، في لاس فيغاس الأمريكية.

ووجهت البرازيلية ضربة قوية برجلها إلى رأس الأمريكية، أسقطتها على أرض الحلبة، وذلك خلال الجولة الأولى من النزال، الذي جمعهما أمس الأحد، على لقب بطلة العالم.

وحققت أماندا نونيس (31 عاما)، بذلك انتصارها الثامن عشر، حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، مقابل أربع هزائم.

بينما منيت هولي هولم (37 عاما)، بالهزيمة الأولى بالضربة القاضية وهي الثانية لها في مسيرتها الاحترافية، مقابل 33 انتصارا.

المصدر: "rsport.ria.ru"