شاهد.. احتفالات صاخبة ورقصة جريئة لنجمة المنتخب الأمريكي الحسناء

احتفلت لاعبات منتخب الولايات المتحدة بتتويجهن باللقب الرابع في تاريخ المنتخب والثاني تواليا عقب الفوز على هولندا 2-0 الأحد ضمن المباراة النهائية للنسخة الثامنة من مونديال فرنسا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفال اللاعبات داخل غرفة تبديل الملابس فور انتهاء المباراة النهائية.

وتداول رواد المواقع فيديو تظهر فيه نجمة المنتخب أليكس مورغان والتي توجت بالحذاء الفضي في البطولة، وهي ترقص رقصة الفوز، قامت بتصويره حارسة المرمى الاحتياطية آشلين هاريس ونشره على حسابها في "إنستغرام"، ونال الفيديو شعبية واسعة.

وتصدرت مورغان عناوين الصحف سابقا بسبب احتفالها بتناول الشاي بعد تسجيلها هدفا ضد الإنجليز في مواجهة نصف النهائي.

Alex Morgan is celebrating all over the rest of the world pic.twitter.com/UgSRWQtshq — Barstool Sports (@barstoolsports) July 7, 2019

This might be the best GIF I have ever made Alex Morgan did that and killed EVERYONE in the process pic.twitter.com/gGtl1s0dnP — Laura (@crisxjoanasx) July 7, 2019

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وانفردت الولايات المتحدة بالرقم القياسي في عدد المباريات التي لم تهزم فيها في النهائيات، رافعة رصيدها إلى 17 مباراة دون خسارة، لتفض الشراكة مع ألمانيا التي حققت الرقم بين عامي 2003 و2007.

كما عززت الولايات المتحدة رقمها القياسي في عدد الانتصارات المتتالية برفعه إلى 12 فوزا بفارق فوزين عن إنجاز النرويج بين عامي 1995 و1999.

المصدر: تويتر