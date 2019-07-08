شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما قاسيا على المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد خروج المنتخب المصري من بطولة أمم إفريقيا.

وقال رئيس الزمالك في فيديو نشره عبر قناته الخاصة على "يوتيوب": "ليلة حزينة على شعب مصر، نكدتوا علينا الله يخرب بيتكم، مدرب فاشل وجهاز معاون فاشل، بطولة على أرضنا وضعيفة وبنين تأهلت ومنتخبات صغيرة تأهلت ونحن خرجنا".

وأضاف: "أنا أكدت قبل ذلك أن هذا المدير الفني سكران وهاني رمزي سكران، وجعلوا الفريق بأكمله هو محمد صلاح فقط، وضغطوا على طارق حامد رغم أنه كان مجهدا".

وتابع: "شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص المنتخب المصري، ولكن ليس شرفا أن يكون تحت قيادة المدير الفني السكران ومساعده السكران أيضا، وكل هذا قلته من قبل وموثق في فيديوهات سابقة".

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وأردف: "أغيري أنت نكدت علينا كلنا وجعلت الآخرين يشمتون فينا، أنا حزين على منتخب بلدي الذي ضاع، لاعبون كثر تم ظلمهم مثل: رمضان صبحي وعبدالله جمعة، حتى اللاعبون الذين ضمهم كانوا ديكورا".

واختتم هجومه قائلا: "أغيري هو غروس بغبائه، (الله يخربيتك وبيت هاني رمزي السكران)، معلش يا شعب مصر، نحن في حالة حزن لأننا كنا نريد أن يستكمل صاحب الفرح فرحه ولكن أخذنا شومة (عصا) في رأسنا".

الصدر: يوتيوب