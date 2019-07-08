حمّل أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل، لاعبي منتخب "الفراعنة"، مسؤولية الخسارة أمام جنوب إفريقيا والخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية في دور ثمن النهائي.

وصرح شوبير خلال مداخلة تلفزيونية، بأن اللاعبين والمدير الفني للمنتخب يتحملون نسبة 75 % من مسؤولية الخسارة، فيما يتحمل اتحاد الكرة بقية المسؤولية.

وأوضح شوبير أن جلسة عقدها بصحبة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وحازم إمام عضو المجلس، مع المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب، لمناقشته في اختياراته قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وأكد أنهم طالبوا أغيري بضم الثنائي عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك، ورمضان صبحي جناح الأهلي، بالإضافة للاستفسار عن موقف بعض اللاعبين مثل أحمد فتحي، ومحمود كهربا، ولكن أغيري تمسك باختياراته قائلا إن لديه قناعات واختياراته للاعبين قائمة على من ينفذ طريقة لعبه خلال المباريات.

وأكمل بأن كافة طلبات الجهاز الفني واللاعبين تم تنفيذها، من إحضار ميشيل سلجادو بالجهاز الفني، وإقامة المعسكر، وكذلك صرف مكافأة صعود المنتخب لدور الـ16 وتجاوز دور المجموعات بمجرد التأهل.

أحمد شوبير: أجيري في البداية كان مع استبعاد وردة ولكنه تراجع بضغوط من بعض اللاعبين#الحكايةpic.twitter.com/9NxRXHDbL3 — MBC مصر (@mbcmasr) July 7, 2019

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وكشف شوبير عن هوية من تدخلوا لإعادة اللاعب عمرو وردة لمعسكر المنتخب بعد استبعاده على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش.

وقال إن اللاعبين تدخلوا لإعادة وردة لمعسكر المنتخب، ورضخ المسؤولون لذلك، وتابع :"البعض يقول إن محمد صلاح هو السبب الرئيسي في إعادة وردة لمعسكر المنتخب .. وهذا غير صحيح .. كل اللاعبين تكاتفوا من أجل إعادته وليس لاعبا بعينه".

وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة قد أعلن استقالته وإقالة الجهاز الفني لمنتخب "الفراعنة" بعد خروجه المفاجئ من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا.

المصدر: وكالات