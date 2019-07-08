شاهد..المكسيك تتغلب على "جار الرضى" وتحمل الكأس الذهبية للمرة الثامنة
Reuters Mike Dinovo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3dz
نجحت المكسيك في تعزيز رقمها القياسي في بطولة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بنيلها لقب الكأس الذهبية بعد فوزها على الولايات المتحدة 1-0 فجر الاثنين.
وهز جوناثان دوس سانتوس الشباك في الدقيقة 73 ليمنح منتخب بلاده التفوق في المواجهة النهائية للبطولة.
وبهذا الفوز سجلت المكسيك تفوقها على حامل اللقب في شيكاغو معززة رقمها القياسي بنيلها لقبها الثامن في تاريخ المسابقة.
Beautiful Goal Scored by Mexico 🇲🇽 #MEXUSA#USAvMEX#goldcupfinalpic.twitter.com/yTgXbswPql— Seattle Sounders FC Fanpage (@FanpageSeattle) July 8, 2019
وتجمع البطولة الذهبية المنتخبات المنضوية تحت لواء اتحاد "الكونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)