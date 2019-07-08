شاهد..المكسيك تتغلب على "جار الرضى" وتحمل الكأس الذهبية للمرة الثامنة

نجحت المكسيك في تعزيز رقمها القياسي في بطولة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بنيلها لقب الكأس الذهبية بعد فوزها على الولايات المتحدة 1-0 فجر الاثنين.

وهز جوناثان دوس سانتوس الشباك في الدقيقة 73 ليمنح منتخب بلاده التفوق في المواجهة النهائية للبطولة.

وبهذا الفوز سجلت المكسيك تفوقها على حامل اللقب في شيكاغو معززة رقمها القياسي بنيلها لقبها الثامن في تاريخ المسابقة.

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وتجمع البطولة الذهبية المنتخبات المنضوية تحت لواء اتحاد "الكونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

المصدر: وكالات