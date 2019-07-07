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أول تعليق من محمد صلاح بعد خروج "الفراعنة" من كأس أمم إفريقيا

الرياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد خروج
AFP
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قال النجم الدولي المصري محمد صلاح، إنه "حزين جدا" لخروج "الفراعنة" المبكر، من كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "كنا نريد إكمال المشوار للنهاية والفوز بالبطولة من أجل الجماهير الوفية، التي يجب أن نشكرها شكرا كبيرا على الدعم المعتاد".

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وأتم: "إن شاء الله نتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها. والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

المصدر: twitter@MoSalah

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