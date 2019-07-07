أول تعليق من محمد صلاح بعد خروج "الفراعنة" من كأس أمم إفريقيا

قال النجم الدولي المصري محمد صلاح، إنه "حزين جدا" لخروج "الفراعنة" المبكر، من كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية".

حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.. — Mohamed Salah (@MoSalah) 7 июля 2019 г.

وأضاف: "كنا نريد إكمال المشوار للنهاية والفوز بالبطولة من أجل الجماهير الوفية، التي يجب أن نشكرها شكرا كبيرا على الدعم المعتاد".

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وأتم: "إن شاء الله نتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها. والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

المصدر: twitter@MoSalah