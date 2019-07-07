استطاع مدرب منتخب جنوب إفريقيا، ستورات باكستر، الوفاء بوعده الذي قطعه على نفسه، قبل مباراة فريقه مع منتخب مصر، بفوزه على "البلد المضيف" وإسكات جماهيره في إستاد القاهرة الدولي.

وأعرب باكستر يوم الجمعة الماضي خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة، عن رغبته في إسكات المشجعين المصريين في إستاد القاهرة عندما سيلاقي منتخبهم في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية... وهذا ما حدث بالتحديد بعد فوز منتخبه "بافانا بافانا" بنتيجة 1-0 بهدف سجله ثيمبينكوسي لورش قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق.

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ودخلت الجماهير المصرية التي ملأت مدرجات إستاد القاهرة (75 ألف شخص) في صدمة وحالة ذهول، إثر خروج منتخبها من الدور ثمن النهائي للبطولة.

وأدت الخسارة إلى استقالة رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة، وإقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب، وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

المصدر: RT