لماذا غاب أبو تريكة عن الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وجنوب إفريقيا؟

غاب محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية ونادي الأهلي السابق عن الاستوديو التحليلي بقناة beIN Sports لمواجهة منتخب مصر بثمن النهائي في كأس الأمم الإفريقية، مثيرا التساؤلات عن السبب.

وكان من المقرر أن يظهر أبو تريكة ضمن طاقم تحليل مواجهة مصر وجنوب إفريقيا، إلا أنه تعرض لـ"نزلة برد" شديدة، حرمته من المشاركة وتقرر أن يحل هيثم فاروق نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق بديلا عنه.

وزادت تغريدة لمحلل البديل فاروق حالة من الغموض على مواقع التواصل بشأن الحالة الصحية للنجم أبو تريكة، حيث كتب: "أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل للنجم الكبير محمد أبو تريكة".

أطيب الامنيات بالشفاء العاجل للنجم الكبير محمد ابوتريكة — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) July 6, 2019

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واحتضن إستاد القاهرة الدولي مواجهة الفراعنة مع منتخب جنوب إفريقيا، ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة القارية، ليودع أصحاب الأرض البطولة بعد الخسارة بهدف نظيف.

المصدر: "تويتر"