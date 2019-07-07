شاهد 5 ثوان فقط.. لأسرع نزال في تاريخ الفنون القتالية المختلطة

احتاج المقاتل الأمريكي خورخي ماسفيدال لثوان قليلة، ليسقط مواطنه بن أسكرين بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما ضمن دورة UFC239 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ونجح ماسفيدال من تسجيل انتصاره، كأسرع نزال في تاريخ منظمة الفنون القتالية المختلطة، إذ لم يتطلب الأمر منه سوى ركلة من ركبته خلال قفزته الهجومية، لإسقاط خصمه أرضا، أعقبها سلسلة من الضربات على وجه ضحيته، قبل أن يعلن حكم المواجهة فوزه المستحق.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو النزال، الذي حقق رقما قياسيا جديدا، لاغيا الرقم القياسي السابق العائد لنزال المقاتل الأمريكي دون فراي، أمام خصمه توماس راميريز عام 1996، ضمن دورة UFC8 والذي استغرق 8 ثوان فقط.

المصدر: "لينتا.رو"