لوكوموتيف يتوّج بكأس السوبر الروسي على حساب زينيت (فيديو)

توّج لوكوموتيف موسكو بكأس السوبر الروسي بتغلبه على زينيت بطرسبورغ بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دينامو في العاصمة موسكو أمس السبت.

وسجل أهداف لوكوموتيف كل من فيودر سمولوف في الدقيقة السادسة، وسجل أليكسي ميرانتشوك هدفين في الدقيقتين 78 و81، فيما سجل هدفي زينيت الإيراني سردار أزمون في الدقيقتين 45 و52.

وأنهى زينيت المباراة بعشرة لاعبين، بعد تعرض لاعب خط وسطه محمد أوزدويف للطرد لتلقيه الإنذار الثاني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وهذه المرة الثالثة التي يعانق فيها لوكوموتيف كأس السوبر الروسي في تاريخه بعد عامي 2003 و2005.

المصدر: rsport.ria.ru