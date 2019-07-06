نيجيريا تقصي الكاميرون "حاملة اللقب" من كأس إفريقيا

أطاح المنتخب النيجيري بنظيره الكاميروني (بطل النسخة السابقة 2017)، عقب فوزه المثير بنتيجة 3-2 اليوم السبت، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

وسجل ثلاثية نيجيريا كل من أوديون إيغالو في (د.19 و63) وأليكس إيوبي في (د.66) في المقابل أحرز ستيفان باوكان في (د.41) وكلينتون نجي في (د.44)، هدفي منتخب الكاميرون.

نيجيريا 3 × 2 الكاميرون | اهداف اللقاء بصوت رؤوف خليف HD pic.twitter.com/7Z9qnX3HeS — مجنووووون كوره (@ipEjbROJ7cjvgy8) 6 июля 2019 г.

ويلتقي المنتخب النيجيري في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين المصري والجنوب إفريقي التي تقام في وقت لاحق.

المصدر: RT