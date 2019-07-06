 
مباشر

نيجيريا تقصي الكاميرون "حاملة اللقب" من كأس إفريقيا

الرياضة

نيجيريا تقصي الكاميرون
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m381

أطاح المنتخب النيجيري بنظيره الكاميروني (بطل النسخة السابقة 2017)، عقب فوزه المثير بنتيجة 3-2 اليوم السبت، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

وسجل ثلاثية نيجيريا كل من أوديون إيغالو في (د.19 و63) وأليكس إيوبي في (د.66) في المقابل أحرز ستيفان باوكان في (د.41) وكلينتون نجي في (د.44)، هدفي منتخب الكاميرون. 

ويلتقي المنتخب النيجيري في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين المصري والجنوب إفريقي التي تقام في وقت لاحق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا