استعدادات للهتاف ضد إسرائيل في الدقيقة 73 أثناء مباراة مصر وجنوب إفريقيا

انطلقت دعوات إلكترونية للهتاف ضد إسرائيل في الدقيقة 73 من المباريات المتبقية من كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، وذلك في أعقاب ظهور مشجعين إسرائيليين في مدرجات البطولة القارية.

وتصدر هاشتاغ (الدقيقة 73 اهتف ضد إسرائيل)، اليوم السبت، قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، قبل انطلاق مباراة "الفراعنة" الحاسمة في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية في إستاد القاهرة الدولي أمام المنتخب الجنوب إفريقي، والتي تنطلق اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

ويرجع السبب وراء تدشين هذا الهاشتاغ والدعوة للهتاف ضد إسرائيل، إلى قيام إحدى الصفحات الإسرائيلية الناطقة بالعربية بنشر بعض الصور لمشجعين من داخل إستاد القاهرة أثناء إحدى مباريات منتخب "الفراعنة" في الدور الأول، مع تعليق: "قدم الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019".

#الدقيقه73_اهتف_ضد_اسراييل

الدقيقة 73 خليكم فاكرين لازم نهتف ⁦💪🏻⁩

جيل ورا جيل بنعاديكي يا اسرائيل#الدقيقة73_اهتف_ضد_اسراييل#الدقيقه73_اهتف_ضد_اسراييل — زملكاوي حر ⁦⁦⁦🇦🇹⁩ (@AshrafM50692678) July 6, 2019

وبعد نشر هذه الصور دعت جماهير مصرية وعربية للهتاف ضد إسرائيل في المباراة التالية للمنتخب المصري.

لمن لايعرف وش معنى الدقيقه 73



معناها انتصار مصر العظيمه بالحرب على بنو صهيون بسنة 73 🇸🇦🇪🇬 ❤❤#الدقيقه73_اهتف_ضد_اسراييل — ابو عقيل ⓭ (@i_amo_a) July 6, 2019

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واعتادت الجماهير المصرية الهتاف في دقائق معينة من المباراة للإشارة لحدث معين أو توجيه رسالة معينة، حيث اعتادت الجماهير المصرية في كل المباريات الهتاف في الدقيقتين 20 و74 من عمر المباريات تكريما لضحايا إستاد الدفاع الجوي من جماهير الزمالك، وضحايا مذبحة بورسعيد من جمهور الأهلي، والهتاف في الدقيقة 22 لنجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة في إشارة لرقم قميصه مع المنتخب، أما بالنسبة لاختيار الدقيقة 73 للهتاف ضد إسرائيل فذلك للإشارة بالانتصار الذي حققه الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي في حرب 73 أكتوبر الشهيرة.

المصدر: وكالات