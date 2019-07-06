أمم إفريقيا 2019.. الإصابة تنهي مشاركة كيتا مع منتخب غانا

فقد المنتخب الغيني نجمه نابي كيتا في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بإعلان ناديه ليفربول الإنجليزي أن الإصابة ستبعده عن تشكيلة منتخب بلاده في البطولة القارية.

وأتى الإعلان اليوم السبت عشية خوض المنتخب الغيني مباراته ضد الجزائر في دور الـ16 من البطولة التي تستضيفها مصر لغاية 19 يوليو الجاري.

Naby Keita expected to be ready to start his #LFCPreSeason training programme later this month. Full details 👇 https://t.co/YFO564Z9Jh — Liverpool FC (@LFC) July 6, 2019

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وأشار ليفربول في بيان إلى أن لاعب خط الوسط "أصيب بشكل طفيف في العضلة الضامة خلال مشاركته مع غينيا في أمم إفريقيا"، مشيرا إلى أن "الإصابة أنهت مشاركة كيتا وعاد إلى ميلوود للخضوع لفحوص إضافية من قبل الجهاز الطبي للنادي".

وبينما خسرت غينيا جهود كيتا، توقع ليفربول المتوج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، أن يكون لاعبه البالغ 24 عاما "جاهزا لبدء برنامجه التدريبي الذي يسبق انطلاق الموسم (الجديد) في وقت لاحق هذا الشهر"، وسيكون حاضرا "بنهاية الإجازة في وقت لاحق" هذا الشهر، تحضيرا لانطلاق الدوري الممتاز في الـ9 من أغسطس المقبل.

وشارك كيتا بديلا في المباراة الأولى لمنتخب بلاده ضمن منافسات المجموعة الثانية ضد مدغشقر (2-2)، وأساسيا ضد نيجيريا (0-1) قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 71، ويبتعد عن المباراة الثالثة ضد بوروندي (2-0).

المصدر: أ ف ب