نادال يتخطى تسونغا بسهولة.. وفونيني يتمنى أن تنفجر قنبلة في "ويمبلدون"

بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف ثالثا الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، بفوزه السهل السبت على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بواقع 6-2 و6-3 و6-2.

وباستثناء المجموعة الثالثة التي أظهر فيها بعض المقاومة والحماس، لم يقدم تسونغا المستوى الذي يجنبه الهزيمة التاسعة من أصل 13 مواجهة جمعته بنادال الذي احتاج إلى ساعة و48 دقيقة لحسم اللقاء.

ويلتقي الإسباني في الدور الرابع التاسع له في البطولة الإنجليزية والـ45 في بطولات الغراند سلام التي أحرز فيها 18 لقبا حتى الآن، مع البريطاني دانيال إيفانز أو البرتغالي جواو سوزا.

وتوج نادال بلقب ويمبلدون عامي 2008 و2010 بعد إحرازه رولان غاروس أيضا في المرتين، وسيحاول هذا العام تحقيق ثنائية البطولتين في عام واحد للمرة الثالثة في مسيرته ومعادلة إنجاز السويدي بيورن بورغ (1978، 1979 و1980).

وشهدت منافسات السبت حادثة غريبة إذ علقت مباراة الدور الثالث أيضا بين الكازخستاني ميخائيل كوكشكين والألماني يان-لينارد شتروف في الملعب 12 والنتيجة 2-2 في المجموعة الرابعة، بعد أن فاز الأول في الأولى 6-3 والثانية 7-6 (7-5) قبل أن يخسر الثالثة 4-6، وذلك بسبب وعكة صحية ألمت بأحد المتفرجين.

وذكر المنظمون أن المتفرج احتاج إلى "رعاية طبية"، ما دفع اللاعبين ومن بعدهما الجمهور إلى مغادرة الملعب في الوقت الذي توجهت الإسعاف إليه لنقل المتفرج المتوعك إلى المستشفى.

ولم تكن تلك الحادثة الغريبة الوحيدة السبت، إذ تهجم الإيطالي فابيو فونييني على البطولة الإنجليزية بعد خروجه من الدور الثالث بخسارته أمام الأمريكي تينيس ساندغرن 3-6 و6-7 (10-12) و3-6، متمنيا أن "تنفجر قنبلة" في ويمبلدون.

وتذمر فونييني من اضطراره لخوض المباراة على الملعب 14 الذي يتسع لـ318 متفرجا فقط رغم أنه كان رابع أفضل مصنف بين اللاعبين الذين يخوضون منافسات السبت (الثاني عشر)، متسائلا "هل من العدل أن ألعب هنا؟ اللعنة على الإنجليز، حقا. أتمنى لو تنفجر قنبلة في هذا النادي (نادي عموم إنجلترا). يجب أن تنفجر قنبلة هنا".

ورأى الإيطالي البالغ 32 عاما والمعروف بطباعه الحادة أن "الملعب لم يكن جيدا حقا"، مضيفا "أتأسف إذ شعر أحد بالإهانة. أنا أعتذر، لا مشكلة".

ويلتقي ساندغرن (27 عاما) في الدور الرابع الثاني له في الغراند سلام، بعد بطولة أستراليا العام الماضي حين بلغ ربع النهائي، مع مواطنه سام كويري.

المصدر: أ ف ب