بطولة ويمبلدون.. بارتي في الدور الرابع للمرة الأولى وسيرينا تواصل مشوارها

بلغت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، للمرة الأولى في مسيرتها وذلك بفوزها الكاسح السبت على البريطانية هارييت دارت 6-1 و6-1.

واحتاجت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد منذ الأمريكية سيرينا وليامس عام 2015، إلى 52 دقيقة فقط لتخطي عقبة منافساتها البريطانية المصنفة 182 عالميا.

وتلتقي الأسترالية البالغة 23 عاما في الدور المقبل الأمريكية أليسون ريسك المصنفة 55 عالميا والتي تغلبت بدورها على السويسرية بيليندا بنسيتيش.

إلى ذلك، واصلت الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامس المصنفة 11 مسعاها لمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد ألقاب البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا)، وذلك بتأهلها إلى الدور الرابع بعدما جددت تفوقها على الألمانية يوليا غورغيس الثامنة عشرة بالفوز عليها 6-3 و6-4.

وستكون العقبة التالية في طريق سيرينا التي أقرت "أنها غالبا ما عانت في بداياتها لكن الأهم أنها ما زلت ضمن المنافسة"، الإسبانية كارلا سواريز نافارو التي خسرت جميع مواجهاتها الست السابقة مع الأسطورة الأمريكية، لكن آخرها يعود إلى عام 2015 في ربع نهائي دورة مدريد.

المصدر: أ ف ب