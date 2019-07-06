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تشيلسي يعلن انتقال موراتا نهائيا إلى أتلتيكو مدريد

الرياضة

تشيلسي يعلن انتقال موراتا نهائيا إلى أتلتيكو مدريد
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم السبت أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المعار إلى أتلتيكو مدريد، سينتقل بصورة نهائية إلى فريق العاصمة الإسبانية نهاية موسم 2019 - 2020.

وانتقل موراتا إلى صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير الماضي وخاض في صفوفه 17 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف.

أما في صفوف تشيلسي، فسجل الإسباني الدولي 24 هدفا في 72 مباراة وتوّج مع "البلوز" بكأس إنجلترا الموسم قبل الماضي.

وقال موراتا على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا سعيد لأن الأمر أصبح رسميا".

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أما أتلتيكو فأصدر بيانا جاء فيه: "سيلعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة الموسم المقبل كما اتفقنا عليه عندما انضم إلى الفريق في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات وستصبح عملية الانتقال بصورة دائمة في بداية موسم 2020-2021".

المصدر: "أ ف ب"

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