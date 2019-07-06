تشيلسي يعلن انتقال موراتا نهائيا إلى أتلتيكو مدريد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم السبت أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المعار إلى أتلتيكو مدريد، سينتقل بصورة نهائية إلى فريق العاصمة الإسبانية نهاية موسم 2019 - 2020.

وانتقل موراتا إلى صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير الماضي وخاض في صفوفه 17 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف.

Thank you and good luck, @AlvaroMorata. 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2019

أما في صفوف تشيلسي، فسجل الإسباني الدولي 24 هدفا في 72 مباراة وتوّج مع "البلوز" بكأس إنجلترا الموسم قبل الماضي.

Feliz. Ya es oficial. Ahora tendré tiempo para devolver con trabajo y goles todo el esfuerzo del club y el cariño de la afición. Gracias!!! #ForzaAtletihttps://t.co/NGqFo7WNYa — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) July 6, 2019

وقال موراتا على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا سعيد لأن الأمر أصبح رسميا".

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أما أتلتيكو فأصدر بيانا جاء فيه: "سيلعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة الموسم المقبل كما اتفقنا عليه عندما انضم إلى الفريق في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات وستصبح عملية الانتقال بصورة دائمة في بداية موسم 2020-2021".

المصدر: "أ ف ب"