جرعة دعم عسكرية لـ"الفراعنة" قبل اللقاء الحاسم أمام جنوب إفريقيا

قام وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، رفقة وزير الرياضة والشباب أشرف صبحي، بزيارة معسكر المنتخب المصري لكرة القدم ومتابعة المران المسائي أمس الجمعة.

وقام المسؤولان بالاطمئنان على اللاعبين وشدا من أزرهم، قبل انطلاق مباراة "الفراعنة" الحاسمة في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية في إستاد القاهرة الدولي أمام المنتخب الجنوب إفريقي، والتي تنطلق اليوم السبت في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وأكد صبحي أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبي المنتخب وتدعمهم وتثق في قدراتهم للفوز بالمباراة والوصول للأدوار النهائية، وتحقيق حلم الشعب المصري والفوز بالنسخة الـ32 من بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر لغاية 19 يوليو الجاري.

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ووصل منتخب "الفراعنة" لدور الـ16 بعد تربعه على صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وبشباك نظيفة، وهو ما لم يتحقق من قبل في تاريخ مشاركات المنتخب المصري في البطولة المتوج بلقبها سبع مرات.

المصدر: RT