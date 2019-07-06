هل ستنجح سيدات هولندا بتحقيق ما عجز عنه الرجال في كأس العالم؟

تشارف سيدات هولندا على تحقيق إنجاز تاريخي للكرة "البرتقالية" فشل في تحقيقه منتخب الرجال ثلاث مرات، حيث سيلتقين الولايات المتحدة حاملة اللقب في نهائي مونديال فرنسا غدا الأحد.

ويخوض منتخب نواعم هولندا النهائي العالمي الأول له في ثاني مشاركة له لكن مهمته لن تكون سهلة أمام المنتخب الأمريكي الذي يخوض النهائي للمرة الثالثة تواليا ويحمل الرقم القياسي مع 3 ألقاب في 8 نسخ من مونديال السيدات.

وبرزت الهولنديات إلى الأضواء في السنتين الأخيرتين عندما توجن بأول بطولة كبرى بإحرازهن كأس الأمم الأوروبية التي استضافتها هولندا عام 2017.

كما نجحن خلال النهائيات الحالية في تخطي اليابان بطلة عام 2011 وإيطاليا والسويد في الأدوار الإقصائية.

ونجح الفريق الهولندي بإشراف المدربة سارينا فيغمان في تحقيق الفوز في 12 مباراة رسمية تواليا في بطولة كبيرة كما سجل 23 هدفا في مبارياته التسع الأخيرة ولم يدخل مرماه سوى 3 أهداف خلالها.

How to watch USA vs Netherlands: live stream the 2019 Women's World Cup 2019 final from anywhere



After 4 weeks and 5... pic.twitter.com/XHXUVXhskz — Tekiguy (@Tekiguy) July 6, 2019

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ويحوم الشك حول مشاركة لاعبة الجناح في صفوف برشلونة الإسباني، ليكي مارتنز لتعرضها لإصابة في ساقها منعتها من خوض الشوط الثاني من مواجهة السويد في نصف النهائي للبطولة.

والتقى المنتخبان الأمريكي والهولندي للمرة الأخيرة في مباراة ودية أقيمت في أتلانتا في 18 سبتمبر عام 2016 ، وانتهت بفوز سيدات الولايات المتحدة 3-1.

يذكر أن منتخب هولندا للرجال بلغ نهائي كأس العالم 1974 بقيادة العبقري يوهان كرويف وخسر أمام ألمانيا الغربية صاحبة الأرض 1-2، ثم مباراة القمة في النسخة التالية بعدها بأربع سنوات بعد سقوطه أمام الأرجنتين الدولة المضيفة 1-3 بعد التمديد، ثم في نهائي جنوب إفريقيا 2010 حيث خسر أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد.

المصدر: "أ ف ب"