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شاهد.. نجم المنتخب الإنجليزي يفقد وعيه على الشاطئ بسبب الكحول

الرياضة

شاهد.. نجم المنتخب الإنجليزي يفقد وعيه على الشاطئ بسبب الكحول
TheSunFootball/twitter
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نشرت صحيفة The sun البريطانية مجموعة من الصور تظهر نجم نادي ​توتنهام​ والمنتخب الإنجليزي ​ديلي ألي​ فاقدا وعيه على شاطئ البحر، أثناء إجازته على جزيرة ميكونوس اليونانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن صديقة النجم الإنجليزي روبي ماي البالغة 25 عاما والتي كانت برفقته، طلبت من شابين على الشاطئ مساعدتها لنقل ألي صاحب الـ23 عاما إلى الفندق.

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وأضافت الصحيفة أن ألي فقد وعيه نتيجة الكمية الكبيرة من الكحول التي احتساها خلال احتفاله بعيد ميلاد صديقته الـ25.

المصدر: TheSunFootball/twitter

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