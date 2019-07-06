نشرت صحيفة The sun البريطانية مجموعة من الصور تظهر نجم نادي ​توتنهام​ والمنتخب الإنجليزي ​ديلي ألي​ فاقدا وعيه على شاطئ البحر، أثناء إجازته على جزيرة ميكونوس اليونانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن صديقة النجم الإنجليزي روبي ماي البالغة 25 عاما والتي كانت برفقته، طلبت من شابين على الشاطئ مساعدتها لنقل ألي صاحب الـ23 عاما إلى الفندق.

Dele Alli carried off beach after collapsing on sun lounger https://t.co/FbY4NZyByfpic.twitter.com/u6HfFFE4vK — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 5, 2019

إقرأ المزيد

وأضافت الصحيفة أن ألي فقد وعيه نتيجة الكمية الكبيرة من الكحول التي احتساها خلال احتفاله بعيد ميلاد صديقته الـ25.

المصدر: TheSunFootball/twitter