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ابتزاز نجم منتخب الفراعنة على مواقع التواصل

الرياضة

ابتزاز نجم منتخب الفراعنة على مواقع التواصل
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أكد محمود علاء نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر تعرضه للابتزاز من بعض الأشخاص الذين يطلقون صفحات وهمية باسمه على موقع "فيسبوك"، ويطالبونه بالمال مقابل إغلاقها.

وأوضح علاء أنه فوجئ بأشخاص ينتحلون شخصيته عن طريق صفحات تحمل اسمه وصورته ويتفاعلون مع المتابعين بصفته الشخصية، وحذر الجماهير من التفاعل مع تلك الصفحات.

وأشار مدافع الفراعنة إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء من أجل إغلاق صفحاتهم الوهمية.

ابتزاز نجم منتخب الفراعنة على مواقع التواصل
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وكان اللاعب البالغ 28 عاما قد تلقى عرضا من الهلال السعودي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية، بعد تألقه مع الزمالك هذا الموسم وانضمامه لكتيبة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر حاليا وستستمر حتى 19 يوليو الجاري.

المصدر: وكالات

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