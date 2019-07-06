بعد فضيحة الرشوة المالية.. مدرب الكونغو يهاجم الصحافة

استنكر فلوران إبينغي مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية الاتهامات التي انهالت على فريقه برشوة حارس زيمبابوي للفوز والتأهل إلى الدور الـ16في كأس أمم إفريقيا.

وشدد إبينغي على أن فريقه فاز بشكل فني أمام زيمبابوي 4-0 بالدور الأول، كما أنه لا يهتم بتلك الأخبار المسيئة يركز فقط على كيفية تكرار الانتصارات، وحسم المواجهة المقبلة أمام مدغشقر لبلوغ دور الثمانية في المسابقة.

وأشار المدير الفني لمنتخب الكونغو إلى أن الحديث عن أي فساد أو تقديم رشوة لحارس زيمبابوي أمر مسيء وشائعة مغرضة من قبل الصحافة، وندد بتلك الشائعات.

CAN 2019 : Florent Ibenge « méfiant » de Madagascar https://t.co/cNh3lbiyHDpic.twitter.com/Dp5a2JP6Cf — Congo Politics (@CongoPolitics) July 6, 2019

إقرأ المزيد

وقال إبينغي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراته القادمة: "نحن ضمن 16 فريقا استطاعوا التواجد في هذا الدور، لسنا أقل من أي فريق بالتأكيد، سنجري بعض التغييرات أمام مدغشقر والمهم في النهاية هو فوز الكونغو".

وأضاف المدير الفني: ليس هناك ضغط على الفريق، ويعمل الجميع على تهيئة اللاعبين للمباريات جيدا وكرة القدم جزء من المتعة ونلعب لإسعاد الجماهير".

ويأتي ذلك بعد اتهامات بمحاولة رشوة لاعبي زيمبابوي في اللقاء الأخير أمام الكونغو الديمقراطية ضمن اللقاء الذي جمعهما في الـ30 من يونيو الماضي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفاز في المباراة (التي تدور حولها الاتهامات) منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 4 -0، ليتأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

يذكر أنه سيلتقي الأحد القادم منتخبا الكونغو الديمقراطية ومدغشقر، على إستاد الإسكندية ضمن مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

المصدر: وكالات