"المراهقة" جوف تواصل معجزاتها في بطولة ويمبلدون

بلغت المراهقة الواعدة، كوري جوف، الدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الجمعة، بعد أن عوضت تأخرها بمجموعة و5-2، لتهزم السلوفينية بولونا هرتسوغ 3-6 و7-6 و7-5.

وفازت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها (15 عاما)، والمصنفة 313 عالميا، على الملعب الرئيسي بعد أن استحوذت على اهتمام العالم، بتفوقها على اللاعبات الكبار، بما في ذلك الإطاحة بالبطلة السابقة فينوس وليامز من الدور الأول.

"People say No.1 Court is my court... but I guess Centre can be my court as well" - @CocoGauff#WImbledonpic.twitter.com/cclQHz2hDJ — Wimbledon (@Wimbledon) 5 июля 2019 г.

وحصلت جوف، التي فازت أيضا في الدور الثاني على مجدالينا ريباريكوفا، المتأهلة لقبل النهائي في 2017، على تشجيع ضخم من الجماهير.

وبالرغم من أن جوف وجدت صعوبة في مجاراة ضربات هرتسوغ (28 عاما) القوية، وإرسالها الساحق في المجموعة الأولى. إلا أنها أظهرت تماسكا جديرا بالإعجاب وقاتلت أمام منافستها السلوفينية، المصنفة 60 عالميا، التي فشلت في استغلال نقطتين لحسم المباراة في المجموعة الثانية.

واحتاجت هرتسوغ إلى علاج لظهرها بعد نهاية المجموعة الثانية، وتأخرت 4-1 في الثالثة، لكنها قاتلت لتقلص الفارق في المواجهة المثيرة.

لكن السلوفينية سددت كرة في الشبكة خلال الشوط الأخير، وأخرى خارج الملعب تحت ضغط من جوف، قبل أن تقفز اللاعبة صغيرة السن في الهواء احتفالا بانتصارها.

المصدر: رويترز