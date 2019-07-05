هنأ الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب اليوم الجمعة، منتخب بنين بتأهله لدور الثمانية لكأس أمم إفريقيا، وقال في الوقت ذاته إنه يتحمل مسؤولية الهزيمة.

وحقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة وفاز على المغرب بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في الدور ثمن النهائي للبطولة.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: "كان يعلم أن المباراة صعبة منذ البداية، لأن منتخب بنين سبق وتغلب على الجزائر، وحقق نتائج إيجابية أمام الكاميرون وغانا".

وأضاف: "لم نستطع إيجاد الحلول المناسبة في الملعب، وبنين لعب باستراتيجية معينة، ومنتخب المغرب حاول تفادي المخاطرة ولم ينجح في استغلال الفرص التي سنحت له في المباراة".

وأعلن رينار أنه يتحمل مسؤولية الخسارة وخروج المغرب من البطولة بعد الإخفاق في لقاء بنين.

وأكد أن فريقه واجه صعوبات مع الفرق التي تتمركز في وسط ملعبها، وأضاف: "أن هناك بعض الكرات لم نستطع الاحتفاظ بها أمام المنافس، ولم نخلق مساحات بصورة جيدة، كما أن الفريق أهدر ركلة جزاء".

المصدر: وكالات