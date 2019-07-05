بطولة ويمبلدون.. دجوكوفيتش إلى الدور الرابع وأندرسون "الوصيف" يلحق بركب المودعين

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، للمرة الـ12 في مسيرته بفوزه الصعب الجمعة على البولندي هوبرت هوركاش 7-5 و6-7 (5-7) و6-1 و6-4.

واحتاج دجوكوفيتش، حامل اللقب، والساعي إلى إحراز لقبه الخامس في ويمبلدون والسادس عشر الكبير في مسيرته، إلى أكثر من 3 ساعات بقليل لإنهاء اللقاء لصالحه بعد معركة حامية مع البولندي البالغ 22 عاما، لاسيما في المجموعة الثانية التي انتزعها من منافسه الصربي بعد ساعة و6 دقائق مثيرة.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور الرابع الفائز من مباراة الكندي فيليس أوجيه-آلياسيم (18 عاما) والفرنسي أوغو هومبير.

في المقابل، لحق الجنوب إفريقي كيفن أندرسون وصيف بطل النسخة الأخيرة والمصنف ثامنا عالميا بركب المودعين بخروجه من الدور الثالث بخسارته أمام الأرجنتيني غيدو بيا بواقع 4-6 و4-6 و6-7 (4-7).

وبات أندرسون سادس مصنف بين العشرة الأوائل يودع البطولة الإنجليزية حيث لحق بالنمساوي دومينيك تييم الخامس، والألماني ألكسندر زفيريف السادس، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع، والأمريكي جون إيسنر التاسع، والروسي كارين خاتشانوف.

المصدر: وكالات