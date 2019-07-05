إنفانتينو يريد رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات إلى 32

أفاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة أنه يهدف إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات من 24 إلى 32 اعتبارا من مونديال 2023.

وعلى غرار ما حصل في مونديال الرجال الذي سيشارك فيه 48 منتخبا عوضا عن 32 اعتبارا من 2026، قال إنفانتينو إنه سيعمل لرفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات إلى 32 اعتبارا من 2023، قائلا: "لا يجب هدر الوقت. يجب العمل، لا شيء مستحيل. إذا نظرنا للنجاح الذي حققه مونديال فرنسا الحالي، يجب أن نرى نهائيات أكبر".

وأضاف إنفانتينو: "المشكلة أنه أمامنا كأس عالم (القادمة) بدأنا للتو تقبل ملفات الترشح لاستضافتها على أساس مشاركة 24 منتخبا، ولهذا السبب علينا أن نتحرك بشكل أسرع والتناقش بالأمر كمسألة عاجلة، وفي هذه الحالة يجب علينا إعادة فتح تقديم طلبات الترشح".

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وفتح باب الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2023 في مارس الماضي، وقد أكدت 10 بلدان رغبتها في تنظيم البطولة، وهي: الأرجنتين، أستراليا، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، اليابان، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية التي أعربت عن رغبتها بأن تتقدم بملف مشترك مع جارتها الشمالية.

وتستضيف فرنسا حاليا النسخة الثامنة من مونديال السيدات في الفترة من الـ 7 يونيو الماضي وحتى الـ7 يوليو المقبل، وتقام المباراة النهائية بين الولايات المتحدة حاملة اللقب وهولندا.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي عن رضاه تماما عن نجاح النسخة الثامنة من النهائيات، قائلا من ليون التي تستضيف المباراة النهائية إن هذه البطولة كانت "الأفضل في التاريخ، وكانت هائلة، واستثنائية".

المصدر: أ ف ب