شاهد.. ظهور نيمار في الفيديو الترويجي لتحضيرات برشلونة الجديدة

ظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، في الفيديو الترويجي للجولة التحضيرية لموسم برشلونة 2019- 2020، والتي سيبدأها البارسا من الولايات المتحدة.

ونشر النادي الكتالوني على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاحتفالات اللاعبين مع مشاهير الرياضة والفن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر نيمار في إحدى اللقطات عندما كان يرتدي قميص النادي الكتالوني، مع المغني الأمريكي أنتوني كيديز، صيف 2016.

ويخوض برشلونة فترة تحضيرية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، تتخللها عدة مباريات أبرزها أمام نابولي الإيطالي، وفيسيل كوبي الياباني الذي يلعب بصفوفه قائد برشلونة السابق أندريس إنييستا.

The ❤ is mutual!

🇺🇸 See you 🔜 pic.twitter.com/YsgXxCn1Qp — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2019

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وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن عدم امتلاك نيمار لجواز سفر أوروبي، يحول دون انتقاله إلى صفوف برشلونة، لذا يرغب النادي الإسباني بالتخلص من أحد لاعبيه غير الحاملين لجواز سفر أوروبي لأجل إتمام صفقة انتقال اللاعب.

المصدر: تويتر