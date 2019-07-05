شاهد.. التزلج على الماء في شوارع بطرسبورغ بعد عاصفة مطرية

اجتاحت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، عاصفة مطرية قوية استمر خلالها تساقط الأمطار لمدة 20 دقيقة، حتى ارتفع منسوب المياه 22 ملم، الثلاثاء الماضي.

وقرر أحد سكان المدينة استغلال الطقس الماطر وممارسة رياضته المحببة، وهي التزلج على الماء.

فاعتلى لوح التزلج، ليتم سحبه فوق الماء بواسطة سيارة طافت به شوارع المدينة في مشهد أثار استغراب المارة.

إقرأ المزيد

واجتاحت فيضانات عارمة بعض البلدات في مقاطعة إركوتسك الروسية في سيبيريا، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت هناك، إضافة إلى خروج عدد من الأنهار عن مجاريها، ما أدى إلى غمر أكثر من 80 بلدة وقرية بالمياه، على مساحة يقطن فيها قرابة 33 ألف شخص.

المصدر: تويتر