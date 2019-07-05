اعترف الأسترالي "المشاغب" نيك كيريوس أنه تعمد إصابة خصمه الإسباني رافائيل نادال بكرة قوية ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس أمس الخميس.

وحاول كيريوس استفزاز نادال أكثر من مرة وتعرض لإنذار من حكم المباراة، بعدما وصفه بالـ"عار" والـ"مثير للشفقة" لتركه نادال يتحكم بإيقاع المباراة.

وفي الشوط الثامن من المجموعة الثالثة، حاول نادال حماية نفسه من كرة قوية لعبها كيريوس وبدا أنه تعمد إلحاق الأذى بالإسباني الذي حقق فوزه الخمسين في البطولة في سعيه إلى رفع عدد ألقابه الكبرى إلى 19 لقبا.

وقال كيريوس البالغ 24 عاما: "كنت أنوي إصابته.. نعم، أردت إصابته في صدره".

وتابع: "لماذا أعتذر؟ كم بطولة كبرى أحرز هذا الشاب وكم يملك في حسابه المصرفي؟ أعتقد أن بمقدوره تلقي ضربة كرة على صدره، لكني لن أعتذر أبدا على ذلك".

من جهته، علق نادال المتوج مرتين في ويمبلدون على الحادث، بقوله: "أنا محترف، لذا أعرف كيف أتفادى ذلك، لكن مرة أخرى قد تصدم الكرة عين أحدهم".

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وحسم نادال مواجهته مع كيريوس 6-3 و3-6 و7-5 و7-3.

وتتميز مباريات اللاعبين بالأندية الكبيرة خصوصا في ظل المشاحنات الكلامية السابقة بينهما.

وكان نادال شكا من قلة احترام كيريوس للعبة بعدما خسر أمامه هذه السنة في أكابولكو.

المصدر: "أ ف ب"