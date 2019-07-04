حسم الإسباني رافائيل نادال المصنف ثالثا (في الدورة) معركته مع الأسترالي نيك كيريوس الخميس في لندن، ليبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وفي مباراة نارية ومشوقة، حسم الإسباني نادال مواجهته مع الأسترالي المشاغب كيريوس 6-3 و3-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-3).

وحقق نادال فوزه الخمسين في البطولة في سعيه للتتويج مرة ثالثة في ويمبلدون ورفع عدد ألقابه الكبرى إلى 19.

وخلال اللقاء، تكرر مشهد استفزازي من قبل الأسترالي المشاغب نيك كيريوس باتجاه نادال، خاصة وأن مباراة اللاعبين تتميز بالندية الكبيرة والمشاحنات، إذ تعمد كيريوس إصابة خصمه الإسباني بكرة قوية، تمكن نادال حماية نفسه منها، خلال الشوط الثامن من المجموعة الثالثة.

وقال كيريوس (24 عاما): "كنت أنوي إصابته. نعم، أردت إصابته في صدره".

وتابع: "لماذا أعتذر؟ كم بطولة كبرى أحرز هذا الشاب وكم يملك في حسابه المصرفي؟ أعتقد أن بمقدوره تلقي ضربة كرة على صدره. لكني لن أعتذر أبدا على ذلك".

من جهته، علق نادال المتوج مرتين في ويمبلدون على الحادثة "عندما يضرب كرة مماثلة، فهذا خطير. ليس خطيرا علي، بل على حكم الخط، خطير على الجماهير".

وكان نادال شكا من قلة احترام كيريوس للعبة بعدما خسر أمامه هذه السنة في أكابولكو، فيما قال عمه ومدربه السابق توني نادال إن كيريوس "غير مثقف".

ويلتقي نادال في الدور المقبل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، الفائز على الليتواني ريكارداس بيرانكيس بواقع 7-6 (7-4) و6-3 و6-3.

المصدر: أ ف ب

